Роухани: Иран не откажется от экспорта нефти

31 июля 2018 13:59 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна не станет усиливать напряженность в регионе, но оставляет за собой право экспортировать нефть. Об этом говорится в заявлении Роухани, размещенном во вторник на официальном сайтепрезидента Ирана, передает ТАСС.

"Исламская Республика никогда не стремилась к напряженности в регионе и не желает создавать проблемы в международных акваториях [через которые осуществляются поставки углеводородов], однако не откажется от своего права на экспорт нефти", - сказал Роухани.

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