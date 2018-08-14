Siemens Gamesa рассматривает различные варианты на рынке альтернативной энергетики Узбекистана (Эксклюзив)

14 августа 2018 19:06 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку насосно-компрессорных труб
Тендеры 17:14
В Испании число пострадавших при ЧП на концерте возросло до 428 человек
Европа 16:54
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку инвентаря
Тендеры 16:50
Администрация Ташкента опубликовала видеоролик для привлечения инвесторов (ВИДЕО)
Бизнес 16:14
Частный коммерческий банк Узбекистана осуществит дополнительный выпуск акций
Бизнес 16:00
KFC назвала сроки открытия первого ресторана быстрого питания в Узбекистане
Бизнес 12:52
Лента новостей
В Венесуэле арестовали двух военных в рамках дела о покушении на президента
Другие страны 20:58
Турция откажется от американских стройматериалов в ответ на санкции
Турция 20:50
В Китае произвели нержавеющую сталь толщиной в 0,02 мм
Китай 20:36
Коалиция США отказалась признавать победу над ИГ
США 20:35
Мэй оценила уровень террористической угрозы в Великобритании
Европа 20:18
В Китае растет объем использования иностранных инвестиций
Китай 20:08
Лавров назвал результативность Каспийского саммита "абсолютно рекордной"
Россия 20:01
Центральный банк Китая: половина населения покупает финансовые продукты
Китай 19:53
В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 35 человек (Обновлено)
Европа 19:50