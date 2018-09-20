Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

20 сентября 2018 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в среду составила 80,66 доллара за баррель, что на 0,03 доллара больше показателя вторника, сообщил Trend в четверг источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 19 сентября составила 79,99 доллара за баррель, увеличившись на 0,03 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 77,51 доллара за баррель, что на 0,06 доллара меньше показателя вторника

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 сентября составила 79,22 доллара за баррель, что на 0,11 доллара больше предыдущего показателя.

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