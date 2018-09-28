Азербайджан ведет переговоры с зарубежными инвесторами по проекту строительства ветроэлектростанции на Каспии (Эксклюзив)

28 сентября 2018 19:26 (UTC+04:00)

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