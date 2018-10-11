Генсек ОПЕК: Ситуация на рынке нефти зависит не только от ОПЕК+, но и от решений вне ее

11 октября 2018 13:57 (UTC+04:00)

Текущая ситуация на нефтяном рынке зависит не только от действий ОПЕК+, но и от решений за пределами альянса. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на брифинге в рамках Oil & Money Conference, передает в четверг ПРАЙМ.

"Текущая ситуация на рынке зависит не только от действий ОПЕК и не ОПЕК, но и от решений за пределами группы", — сказал Баркиндо.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47 процентов.

Аналитики и участники мирового рынка нефти сейчас отмечают несколько факторов, влияющих на него, в частности, снижение добычи в Венесуэле и ожидаемые в ноябре санкции США по отношению к Ирану.

По словам Баркиндо, многие из крупнейших потребителей нефти испытывают дискомфорт в связи с текущим уровнем цен на нефть, пару недель назад ОПЕК получила письмо от Индии с недовольством в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти.

"Многие наши крупнейшие потребители нефти недовольны (текущим уровнем цен). Я пару недель назад получил письмо от Индии с недовольством из-за развития ситуации на рынке нефти", — сказал Баркиндо на брифинге в рамках Oil & Money Conference.

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в представителями Индии в рамках ежегодного диалога с ОПЕК, который состоится 17 октября в Нью-Дели.

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