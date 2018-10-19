НПЗ STAR позволит Турции ежегодно экономить порядка $1,5 млрд - минэнерго (Эксклюзив)

19 октября 2018 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ввод в эксплуатацию НПЗ STAR позволит Турции ежегодно экономить 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

Как отметили в министерстве, этот проект является одним из наиболее важных энергетических проектов в Турции, так как НПЗ STAR обеспечит 25 процентов потребностей страны в нефтепродуктах.

Отметим, что сегодня в Турции состоится открытие НПЗ STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR.

На НПЗ STAR будет производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), который ранее выкупил все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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