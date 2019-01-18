ОПЕК раскрыл уровни сокращения добычи нефти странами Венского соглашения

Секретариат ОПЕК опубликовал данные об уровнях сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках договоренностей, достигнутых на встрече 7 декабря в Вене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, добыча нефти стран ОПЕК+ в первом полугодии 2019 года в целом должна сократиться на 1,195 млн баррелей в сутки - до 43,874 млн баррелей. В том числе государства ОПЕК должны снизить производство на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,937 млн баррелей, "не ОПЕК" - на 383 тыс. баррелей в сутки, до 17,937 млн баррелей. С начала 2017 года исполнение соглашения о сокращении добычи нефти достигло уровня в 116%, отмечается в отчете.

Таким образом, крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК - Саудовская Аравия - снизит производство на 322 тыс. баррелей в сутки - до 10,31 млн баррелей. А Россия должна сократить добычу на 230 тыс. баррелей в сутки - до 11,191 млн баррелей.

В процентном соотношении фактическое сокращение добычи странами ОПЕК должно составить 3,02% (с учетом исключений, сделанных для Ирана, Ливии и Венесуэлы), а не 2,5%, как сообщалось изначально. Страны "не ОПЕК", как и планировалось, снизят нефтедобычу на 2%.

Министерский мониторинговый комитет продолжит на ежемесячной основе контролировать исполнение сделки. При этом отмечается, что страны добровольно приняли на себя данные обязательства. "Комитет призывает всех участников удвоить усилия по исполнению соглашения, чтобы рынок нефти смог стабилизироваться в 2019 году", - отмечается в сообщении.

Следующее заседание мониторингового комитета состоится в Баку 18 марта.

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