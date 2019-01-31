Пять причин, по которым кризис в Венесуэле значительно скажется на нефтяном рынке

31 января 2019 08:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Политический кризис в Венесуэле не вызвал, по крайней мере пока, существенного роста цен на нефть на мировых рынках, однако это еще очень краткосрочная реакция.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник центра политических исследований OCP (Рабат, Марокко) и Французского института международных и стратегических отношений (Париж, Франция) Франсис Перрен.

По мнению эксперта, влияние событий в Венесуэле на мировой нефтяной рынок в будущем может быть сильнее по следующим причинам:

- Скорее всего, в 2019 году продолжится падение добычи нефти в Венесуэле. В конце 2018 года объем производства нефти в стране не превышал 1,25 миллиона баррелей в сутки против примерно трех миллионов баррелей в сутки в конце 1990-х годов. Обострение политического, экономического и социального кризисов в Венесуэле окажет сильное влияние на нефтяной сектор, добычу и экспорт нефти;

- Растущие финансовые проблемы у национальной нефтяной компании PDVSA еще больше уменьшат ее инвестиционные возможности и способность платить нефтяным сервисным компаниям;

- Ввиду того, что нефтяники, инженеры и менеджеры будут по-прежнему покидать страну, число беженцев и мигрантов будет расти (по данным ООН, число венесуэльских беженцев и мигрантов сейчас составляет около трех миллионов и может достигнуть 5,3 миллиона к концу 2019 года);

- Рост напряженности в отношениях с США будет осложнять работу нефтяных, нефтесервисных компаний и финансовых организаций с властями Венесуэлы. Увеличение политических рисков и неопределенности приведет к аналогичным последствиям;

- Вполне вероятно, что США примут новые экономические санкции против Венесуэлы.

Вместе с тем, Перрен считает, что падение добычи нефти в Венесуэле улучшит ситуацию для стран ОПЕК +, которые начали сокращать добычу нефти с первого января 2019 года, чтобы обеспечить повышение цен на нефть.

Кроме того, санкции США против Ирана также будут способствовать снижению мировых поставок нефти, заключил эксперт.

Отметим, что политический кризис в Венесуэле продолжается с 2013 года, после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. Ситуацию усугубили президентские выборы 2018 года, результаты которых многие не признали, а также избрание оппозиционного парламента. Многотысячные демонстрации в Каракасе достигли пика в январе 2019 года, на одной из них 35-летний парламентарий Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Смену власти уже успели признать в ряде стран мира, а в самой боливарианской республике продолжаются акции как сторонников, так и противников действующей власти.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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