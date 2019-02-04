В Азербайджане расширяют электроснабжение ряда бакинских поселков (ФОТО)

4 февраля 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеришыг" приступает к модернизации электроснабжения в ряде поселков Бинагадинского района Баку, сказал Trend в понедельник глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По словам Мустафаева, с этой целью на места направляются автомобили с необходимым электрооборудованием (трансформаторные центры, SIP-кабели, опоры и другое оборудование).

"За последние годы эти населенные пункты были достаточно развиты, увеличилось число жителей в этих населенных пунктах. Однако здесь не была развита электроэнергетическая инфраструктура. Линии электропередач не выдерживали нагрузки, в результате чего возникали перебои с электроснабжением", - сказал Мустафаев.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
CCIAF и EKVITA организовали в Азербайджане Первый ежемесячный бизнес-завтрак 2019 года (ФОТО)
Общество 14:39
Азербайджан опередил страны СНГ в Глобальном индексе конкурентоспособности талантов
Бизнес 14:22
Место регистрации двух обнаруженных на улице в Бардинском районе детей пока неизвестно - ИВ
Общество 14:19
Завтра в Баку до 9 градусов тепла
Общество 14:08
В Азербайджане выросло число разводов в семьях с детьми
Общество 14:05
«Лянкяранский консервный завод» расширяет географию экспорта (Эксклюзив)
Экономика 13:51
Лента новостей
Азербайджанский Kapital Bank предлагает молодым кредит без комиссии
Финансы 14:54
Узбекистан планирует выпустить суверенные облигации на $500 млн
Узбекистан 14:51
Иса Габиббейли о подготовке к реформам в Академии наук Азербайджана
Общество 14:41
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международной федерации астронавтики (ФОТО)
Политика 14:40
CCIAF и EKVITA организовали в Азербайджане Первый ежемесячный бизнес-завтрак 2019 года (ФОТО)
Общество 14:39
Товарооборот Турции в январе 2019 года превысил $30 млрд
Бизнес 14:24
Азербайджан опередил страны СНГ в Глобальном индексе конкурентоспособности талантов
Бизнес 14:22
Место регистрации двух обнаруженных на улице в Бардинском районе детей пока неизвестно - ИВ
Общество 14:19
Завтра в Баку до 9 градусов тепла
Общество 14:08