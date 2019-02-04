В Азербайджане расширяют электроснабжение ряда бакинских поселков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеришыг" приступает к модернизации электроснабжения в ряде поселков Бинагадинского района Баку, сказал Trend в понедельник глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По словам Мустафаева, с этой целью на места направляются автомобили с необходимым электрооборудованием (трансформаторные центры, SIP-кабели, опоры и другое оборудование).

"За последние годы эти населенные пункты были достаточно развиты, увеличилось число жителей в этих населенных пунктах. Однако здесь не была развита электроэнергетическая инфраструктура. Линии электропередач не выдерживали нагрузки, в результате чего возникали перебои с электроснабжением", - сказал Мустафаев.

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