Цена на нефть марки Brent впервые с ноября превысила 71 доллар за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются, при этом стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель впервые с 12 ноября 2018 года, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 18.36 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,81% - до 70,91 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался до уровня в 71,02 доллара. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,49% - до 64,02 доллара за баррель.

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