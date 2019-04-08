Цена на нефть марки Brent впервые с ноября превысила 71 доллар за баррель

8 апреля 2019 20:17 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются, при этом стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель впервые с 12 ноября 2018 года, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 18.36 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,81% - до 70,91 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался до уровня в 71,02 доллара. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,49% - до 64,02 доллара за баррель.

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