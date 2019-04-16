Азербайджан значительно увеличил экспорт газа

16 апреля 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2019 года азербайджанская госкомпания SOCAR экспортировала 3,2 миллиарда кубометров газа, что на 27 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию

В сообщении отмечается, что рост экспорта газа связан с началом транспортировки по Южному газовому коридору (ЮГК). До сегодняшнего дня по ЮГК в Турцию было экспортировано 1,4 миллиарда кубометров газа.

Экспорт нефти в первом квартале 2019 года составил около 5,8 миллиона тонн нефти.

Также, в январе-марте текущего года экспорт продукции нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности составил 456,4 тысячи тонн, что на 10,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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