Полупогружная буровая установка им. Гейдара Алиева добилась рекорда по бурению самой глубокой скважины на Каспии

БАКУ /Trend/ - Полупогружная буровая установка шестого поколения под руководством Caspian Drilling Company (CDC) установила рекорд для Каспийского моря при бурении скважины ABD-001 на месторождении «Апшерон», где оператором проекта выступает JOCAP (Joined Operating Company Absheron Petroleum - совместное предприятие, в котором с равными долями участвуют SOCAR Absheron и TOTAL E&P Absheron), сообщили в четверг Trend в компании.

15 апреля в 13:00 скважина достигла глубины 7411м (замеренная глубина по буровому инструменту). Это - самая глубокая скважина, когда-либо пробуренная на Каспии.

Буровая установка была построена и прошла испытания на Каспийской судовой верфи в 2017 году. Она была названа именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Это - первая скважина, которая бурится с полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева.

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