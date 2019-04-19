Азербайджан, Туркменистан и Турция будут сотрудничать в сфере альтернативной энергетики (ФОТО)

19 апреля 2019 23:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле прошла трехсторонняя встреча по энергетическому сотрудничеству между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном, сообщает Trend в со ссылкой на министерство энергетики.

На встрече Турцию представлял министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, Азербайджан - министр энергетики Парвиз Шахбазов, Туркменистан - председатель государственной корпорации "Туркменэкология" Шахым Абдрахманов.

В ходе встречи были проведены обсуждения, связанные с нынешним состоянием и перспективами развития сотрудничества между странами в сфере энергетики.

На встрече также было отмечено, что последовательные встречи министров Турции, Азербайджана и Туркменистана, принятые документы, общие региональные интересы и такие проекты, как транспортный коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, Трансевразийская суперинформационная магистраль и восстановление Великого Шелкого Пути формализуют сильную базу для сотрудничества в трехстороннем формате.

Были рассмотрены перспективы развития этого формата в энергетической сфере.

По итогам встречи была подписана совместная декларация, подразумевающая расширение существующего сотрудничества вплоть до сфер возобновляемой энергии, энергоэффективности, зеленых технологий, обмена опытом, усиления связей между компаниями, научно-исследовательскими центрами, работающими в нефтегазовой промышленности, энергетическом секторе во всех трех странах, а также проведение выставок, конференций и семинаров.

Затем стороны провели совместную пресс-конференцию.

В рамках мероприятия также прошла двусторонняя встреча Парвиза Шахбазова и Фатиха Донмеза.

(Текст: Али Гасымов)

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