Посол: Важно завершить проект TAP в соответствии с графиком

БАКУ /Trend/ - Важно завершить проект Трансадриатического газопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, в соответствии с намеченным графиком.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал Fanpage.it посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде.

Он отметил, что TAP, который является последним участком «Южного газового коридора», обеспечит диверсификацию источников энергоснабжения.

«Мы рады, что реализация проекта продвигается, и важно завершить его в соответствии с запланированным графиком, чтобы обеспечить поставки газа в Италию в 2020 году», - сказал посол.

По словам Ахмедзаде, проект «Южный газовый коридор», стоимостью 40 миллиардов долларов, принес и принесет значительные экономические выгоды всем вовлеченным в него странам.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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