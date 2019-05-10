Посол: Важно завершить проект TAP в соответствии с графиком

10 мая 2019 18:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Важно завершить проект Трансадриатического газопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, в соответствии с намеченным графиком.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал Fanpage.it посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде.

Он отметил, что TAP, который является последним участком «Южного газового коридора», обеспечит диверсификацию источников энергоснабжения.

«Мы рады, что реализация проекта продвигается, и важно завершить его в соответствии с запланированным графиком, чтобы обеспечить поставки газа в Италию в 2020 году», - сказал посол.

По словам Ахмедзаде, проект «Южный газовый коридор», стоимостью 40 миллиардов долларов, принес и принесет значительные экономические выгоды всем вовлеченным в него странам.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол: Единственный путь решения карабахского конфликта – это восстановление территориальной целостности Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 18:51
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов (ВИДЕО)
Общество 17:48
Обнародованы сроки ввода в строй двух предприятий по переработке семян в Азербайджане
Бизнес 17:42
В Азербайджане будет создана сеть для продажи сертифицированных семян
Бизнес 17:09
Проект поставок газа из Азербайджана в страны Юго-Восточной Европы выходит на новый этап
Энергетика 17:01
Встреча замминистров МИД Азербайджана и Грузии состоится на следующей неделе
Политика 17:00
Лента новостей
Товарооборот между Турцией и Израилем вырос более чем на $130 млн
Бизнес 19:54
Китай откроет визовый центр в Узбекистане
Бизнес 19:47
В Азербайджане ускорился процесс опустынивания
Общество 19:44
В Казахстане вырос прожиточный минимум
Финансы 19:29
Группа деятелей искусства удостоена премий Президента Азербайджана
Политика 19:27
Дело подозреваемого в коррупции экс-главы Интерпола передано в суд
Китай 19:21
Президент Ильхам Алиев предоставил персональную пенсию группе деятелей культуры и искусства
Политика 19:00
Госдепартамент США: в мае Майкл Помпео отправится в Москву
США 18:58
Посол: Единственный путь решения карабахского конфликта – это восстановление территориальной целостности Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 18:51