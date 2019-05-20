Катар и Китай заинтересованы участвовать в проекте строительства ветряной электростанции на Каспии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компании из Катара и Китая заинтересованы принять участие в проекте строительства ветряной электростанции в азербайджанском секторе Каспия.

Об этом сообщил Trend председатель компании "Азальтернативэнержи", действующей при Государственном агентстве по альтернативным и возобновляемым источника энергии Азербайджана, Агшин Бекирзаде.

По словам председателя компании, переговоры с рядом иностранных инвесторов по финансированию проекта продолжаются, пока неизвестно с кем именно будет заключено соглашение.

Отметим, что станция промышленного типа будет размещена на море и протянется от бакинского поселка Пираллахи до острова Чилов. Уже подготовлена технико-экономическая документация проекта. Ожидается, что мощность станции составит 200 мегаватт.

В беседе с Trend Бекирзаде также отметил, что возглавляемая им компания намерена усилить мощность существующих станций.

"В Азербайджане имеется весьма значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики. Считаю, что большое значение имеет строительство как солнечных, так и ветряных станций. В будущем, проводимая в этой сфере работа, покажет свои положительные стороны", - отметил Бекирзаде.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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