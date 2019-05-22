Посол: IGB является приоритетом для Греции, для энергетической стратегии ЕС (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который предназначен для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию, является приоритетным проектом для Греции и для энергетической стратегии Европейского союза (ЕС), сказал во вторник Trend посол Греции в Азербайджане Николаос Канеллос в преддверии церемонии закладки интерконнектора, которая состоится 22 мая.

"Греция поддерживает политику диверсификации источников энергоресурсов и маршрутов. В данном контексте полагаю, что ни одна страна не должна полностью зависеть от одного, единственного поставщика через единый маршрут поставок энергоресурсов. Это относится и к общей политике, которую мы проводим как члены Европейского Союза. Вертикальный газовый коридор (Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, возможно Украина, Сербия и Молдова) представляет собой отличный выбор для усиления диверсификации источников энергоресурсов в регионе. IGB, как неотъемлемая часть Вертикального коридора, представляет собой приоритетный проект для Греции, а также для энергетической стратегии Европейского союза. IGB является стратегическим проектом по диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в регион Юго-Восточной Европы", - сказал Канеллос.

Посол отметил, что строительство IGB обеспечит Европу природным газом из дополнительных источников - из Каспийского региона посредством Трансадриатического газопровода.

"IGB является одним из семи приоритетных проектов для ЕС и является частью инициативы CESEC (газоснабжение Центральной и Юго-Восточной Европы). Реализация проекта строительства этого трубопровода будет способствовать соединению энергетических рынков, усилению конкуренции и обеспечению безопасности поставок газа в Юго-Восточную Европу", - отметил посол.

По словам дипломата, в момент многих крупных изменений и нестабильной политики IGB еще больше усилит роль Греции как "поставщика энергетической безопасности" для Европы.

"Греция становится хабом природного газа для Юго-Восточной Европы. Важными элементами этого являются доставка природного газа из Каспийского моря через "Южный газовый коридор" и TAP, а также доступ к сжиженному природному газу в Эгейском море через существующий терминал в Ревитусе, который значительно модернизируется, и планируемый плавучий СПГ-терминал в Александруполисе. Мы рассматриваем Вертикальный коридор как энергетическую цепочку, которая связывает инфраструктуру в нашем более широком соседстве, способствует региональному сотрудничеству и газификации и повышает конкурентоспособность рынков", - добавил Канеллос.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый в рамках второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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