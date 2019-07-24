«ЛУКОЙЛ» планирует построить завод по производству пропилена в Нижегородской области

24 июля 2019 15:10 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
"ЛУКОЙЛ" увеличит свой портфолио в Казахстане
Казахстан 31 мая 12:54
ЛУКОЙЛ рассчитывает на рост продаж своих автомобильных масел в Азербайджане
Энергетика 13 мая 14:50
Приостановлен процесс выдачи кредита ЕБРР для LUKOIL в рамках «Шах Дениз-2»
Энергетика 22 марта 10:44
«ЛУКОЙЛ» увеличила добычу газа в Узбекистане
Энергетика 4 февраля 20:03
«Узбекнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ» будут сотрудничать в сфере геологоразведки
Энергетика 19 октября 2018 18:56
Эдуард Мухаметов: Клиентами АЗС «ЛУКОЙЛ» в Азербайджане ежедневно являются более 80 тыс человек
Энергетика 20 сентября 2018 11:28
Лента новостей
МФК расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере энергетики (Эксклюзив)
Бизнес 15:29
Иран будет сбивать беспилотники, нарушающие границу страны, заявил Роухани
Другие страны 15:28
Турецкая компания ABC Deterjan рассматривает возможности инвестиций в Азербайджан
Экономика 15:25
МЧС Азербайджана подтвердило готовность 116 зданий к эксплуатации
Экономика 15:23
Казахстанский город присоединился к "зеленой" программе ЕБРР
Бизнес 15:22
AFB Bank сократил совокупные активы на 19%
Бизнес 15:18
Британское судно прошло Ормузский пролив впервые после задержания танкера Ираном
Другие страны 15:10
Жасмин: В Баку устраиваю "отпуск" от жесткого режима питания (ФОТО)
Интервью 15:09
Квота Азербайджана для совершения хаджа заполнена
Общество 14:56