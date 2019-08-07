SOCAR Polymer позволит значительно нарастить ненефтяной экспорт

БАКУ /Trend/ - За первое полугодие завод SOCAR Polymer экспортировал около 52 тонн полипропилена и полиэтилена, заявил Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По словам Ахмедова, продукция, в основном, экспортируется в Турцию, Россию, Украину, Беларусь, Польшу и Литву.

«Ежегодно на предприятии SOCAR Polymer будут производиться 300 тысяч тонн продукции, из которых 75 процентов планируется экспортировать», - сказал он.

Замначальника также отметил, что по предварительным оценкам, с запуском комплекса доходы от экспорта ненефтяного сектора страны вырастут на 15 процентов, а ВВП Абшеронского экономического региона увеличится на 14 процентов.

Нефтеперерабатывающие заводы вертикально интегрированы в Госнефтекомпанию, благодаря чему создается единая цепочка выпуска продукции, начиная с производства сырья и заканчивая конечным продуктами. В единый производственный процесс включены нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) имени Гейдара Алиева, завод "Этилен-Пропилен" ПО "Азеркимья" и предприятие SOCAR Polymer.

Напомним, что SOCAR Polymer было учреждено в 2013 году. 25 октября 2015 года при участии Президента Ильхама Алиева был заложен фундамент заводов SOCAR Polymer. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года, завода по производству полиэтилена высокой плотности – 18 февраля 2019 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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