Российская компания выиграла в Туркменистане тендер по ремонту газотурбинных двигателей

16 августа 2019 10:49 (UTC+04:00)

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