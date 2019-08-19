СП SOCAR и Petrofac получило контракт на инженерно-технические услуги в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Совместное предприятие (СП), созданное британской Petrofac и азербайджанской госкомпанией SOCAR, получило контракт на инженерные и технические услуги для поддержки деятельности по разведке и добычи французской Total и SOCAR в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Petrofac.

«Двенадцатимесячный контракт с возможностью продления будет поддерживать деятельность СП на газовом месторождении «Абшерон», расположенном в Каспийском море, примерно в 100 километрах к югу от Баку», - говорится в сообщении.

Управляющий директор восточного подразделения Petrofac Мани Раджапати, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что этот контракт еще больше укрепляет присутствие компании в регионе Каспийского моря.

Отметим, что в 2016 году азербайджанская госкомпания SOCAR и французская Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

Согласно оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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