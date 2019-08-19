СП SOCAR и Petrofac получило контракт на инженерно-технические услуги в Азербайджане

19 августа 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Совместное предприятие (СП), созданное британской Petrofac и азербайджанской госкомпанией SOCAR, получило контракт на инженерные и технические услуги для поддержки деятельности по разведке и добычи французской Total и SOCAR в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Petrofac.

«Двенадцатимесячный контракт с возможностью продления будет поддерживать деятельность СП на газовом месторождении «Абшерон», расположенном в Каспийском море, примерно в 100 километрах к югу от Баку», - говорится в сообщении.

Управляющий директор восточного подразделения Petrofac Мани Раджапати, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что этот контракт еще больше укрепляет присутствие компании в регионе Каспийского моря.

Отметим, что в 2016 году азербайджанская госкомпания SOCAR и французская Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

Согласно оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская компания отмечает значительное снижение спроса на рынке автозапчастей
Бизнес 14:29
Азербайджанская строительная компания отмечает значительное снижение спроса на рынке
Бизнес 14:26
Азербайджан экспортировал в Грузию свыше 1 млрд кубометров природного газа
Финансы 13:20
Инвесторы сохраняют интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже
Финансы 11:28
Заявления Пашиняна - следствие тупиковой ситуации в Армении
Точка зрения 10:51
Азербайджан экспортировал в Грузию 641,4 млн кВт⋅ч электроэнергии
Энергетика 10:45
Лента новостей
Власти Китая надеются, что США сдержат слово и отменят ограничения в отношении Huawei
Другие страны 14:40
Азербайджанская компания отмечает значительное снижение спроса на рынке автозапчастей
Бизнес 14:29
Казахстан и Германия обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий
Казахстан 14:29
Азербайджанская строительная компания отмечает значительное снижение спроса на рынке
Бизнес 14:26
Южная Корея готовится принять еще четыре F-35A из США
США 14:21
В Азербайджане продолжаются меры по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 14:11
Работник "Азерсу" оштрафован на три тысячи манатов
Общество 14:07
В Мексике около 1 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе минерального масла
Другие страны 14:01
Узбекско-корейское СП открывает тендер на закупку CAN кабеля
Тендеры 14:00