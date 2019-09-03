Азербайджан увеличил производство и экспорт электроэнергии

3 сентября 2019 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе 2019 года в Азербайджане были произведены 2,14 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 10,5 процента, или 200 миллионов киловатт-часов больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на “Азерэнержи” (энергооператор).

Согласно информации, также вырос экспорт электроэнергии.

«Если в августе 2018 года в соседние страны было экспортировано 72,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии, то в августе этого года было экспортировано 166,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии», - отмечает “Азерэнержи”.

Также отмечается, что из общего объема экспорта 158,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии были экспортированы в Грузию.

Основным производителем электроэнергии в Азербайджане является "Азерэнержи".

Мощность генерирующей системы страны составляет 7172,6 мегаватта, что позволяет ежегодно вырабатывать около 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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  • Азербайджан увеличил производство и экспорт электроэнергии
  • Азербайджан увеличил производство и экспорт электроэнергии
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