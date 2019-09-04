Nobel Oil Services завершила летнюю программу стажировки

4 сентября 2019 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Nobel Oil Services совместно со своими дочерними компаниями GLENSOL и PROKON завершила летнюю программу стажировки за 2019-ый год, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Обеспечив высокую конкуренцию в процессе отбора, программа привлекла более 1200 студентов, 40 процентов из которых составили претенденты из зарубежных стран. Более 20 студентов, обучающихся на степень бакалавра и магистра, были отобраны в качестве стажёров для приобретения практического опыта в реальных рабочих условиях и ознакомления с деловой практикой и ценностями компании. Стажёры были привлечены в различные области, такие как операционная деятельность, управление строительством, охрана труда и защита окружающей среды, управление закупками и цепями поставок, юридические вопросы, финансы и бухгалтерский учет, человеческие ресурсы, связи с общественностью и другие.

«Содействие инклюзивности и равным возможностям неизменно является центральным принципом нашего процесса найма. Мы приложили усилия для того, чтобы студенты как из регионов, так и из столицы были рассмотрены и отобраны для участия в программе», - отметила Эллада Алышова, HR менеджер группы компаний Nobel Oil.

«Мы надеемся, что наши стажёры применят опыт и знания, которые смогли получить в Nobel Oil, в своей будущей карьере и примут активное участие в развитии кадров в отдельных регионах», - добавила она.

Программа стажировки была организована группой Nobel Oil с целью предоставления студентам возможности развивать свои профессиональные навыки и набирать опыт, а также для привлечения молодых талантов к деятельности компании. Стажёрам была предоставлена уникальная возможность обучаться у высококвалифицированных профессионалов, а также перенять их передовой опыт.

Nobel Oil Services является многоотраслевой компанией, специализирующейся в нефтегазовой и энергетической сферах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Nobel Oil Services впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат стандарта ISO 37001:2016
Энергетика 12 апреля 10:20
Группа компаний Nobel Oil впервые в регионе провела тренинг по турбокомпрессорному оборудованию (ФОТО)
Энергетика 15 ноября 2018 11:23
Nobel Oil и Wood заключили соглашение о создании совместного предприятия в Азербайджане (ФОТО)
Энергетика 1 ноября 2018 14:09
Nobel Oil Services приняла участие в ярмарке труда для молодежи с ограниченными возможностями
Энергетика 11 мая 2018 19:56
SDL Nobel и BP подписывают новый контракт в Азербайджане
Энергетика 30 апреля 2018 15:00
PROKON завершает строительство карбамидного завода SOCAR (ФОТО)
Энергетика 4 апреля 2018 17:03
Лента новостей
Порты Турции приняли свыше 200 круизных лайнеров
Турция 13:22
Завершился открытый конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (ФОТО)
Общество 13:19
Али Гасанов: Попытка переложить на других горькие результаты бездарной деятельности...
Политика 13:17
В Баку просыпаешься счастливым, без конкретной причины… Попадаешь в сады Семирамиды (ФОТО)
Интервью 13:16
BakuBus заключил контракт на закупку запчастей
Бизнес 13:12
Обнародована количество автомобилей перевезенных через порты Турции
Турция 13:11
Россия и Узбекистан нарастят сотрудничество в машиностроении
Бизнес 13:08
Завтра в Баку до 27 градусов тепла
Общество 13:06
Авиакомпания Flynas продолжит работу на авиационном рынке Грузии
Туризм 13:05