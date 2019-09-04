Nobel Oil Services завершила летнюю программу стажировки

БАКУ/Trend/- Nobel Oil Services совместно со своими дочерними компаниями GLENSOL и PROKON завершила летнюю программу стажировки за 2019-ый год, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Обеспечив высокую конкуренцию в процессе отбора, программа привлекла более 1200 студентов, 40 процентов из которых составили претенденты из зарубежных стран. Более 20 студентов, обучающихся на степень бакалавра и магистра, были отобраны в качестве стажёров для приобретения практического опыта в реальных рабочих условиях и ознакомления с деловой практикой и ценностями компании. Стажёры были привлечены в различные области, такие как операционная деятельность, управление строительством, охрана труда и защита окружающей среды, управление закупками и цепями поставок, юридические вопросы, финансы и бухгалтерский учет, человеческие ресурсы, связи с общественностью и другие.

«Содействие инклюзивности и равным возможностям неизменно является центральным принципом нашего процесса найма. Мы приложили усилия для того, чтобы студенты как из регионов, так и из столицы были рассмотрены и отобраны для участия в программе», - отметила Эллада Алышова, HR менеджер группы компаний Nobel Oil.

«Мы надеемся, что наши стажёры применят опыт и знания, которые смогли получить в Nobel Oil, в своей будущей карьере и примут активное участие в развитии кадров в отдельных регионах», - добавила она.

Программа стажировки была организована группой Nobel Oil с целью предоставления студентам возможности развивать свои профессиональные навыки и набирать опыт, а также для привлечения молодых талантов к деятельности компании. Стажёрам была предоставлена уникальная возможность обучаться у высококвалифицированных профессионалов, а также перенять их передовой опыт.

Nobel Oil Services является многоотраслевой компанией, специализирующейся в нефтегазовой и энергетической сферах.

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