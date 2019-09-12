Азербайджанский "Контракт века" продемонстрировал свою жизнеспособность

БАКУ /Trend/ - 20 сентября исполнится 25 лет со дня подписания “Контракта века”, который позже в 2017 году был продлен до середины столетия. Как сообщили Trend в BP, контракт не только доказал свою жизнеспособность и принес дивиденды как компаниям- участникам и Азербайджану.

На сегодня с трех основных нефтяных месторождения в азербайджанском секторе Каспия - "Азери", "Чираг" и глубоководная часть месторождения "Гюнешли" (АЧГ) извлечено более 3,6 миллиарда баррелей нефти. Практически столько же нефти еще предстоит добыть с АЧГ.

После обретения страной независимости в 1991 году, нефтяная промышленность была открыта для иностранных инвесторов, а 1994 год стал историческим.

Соглашение о разделе продукции (PSA) было подписано между азербайджанской госкомпанией SOCAR и консорциумом из 11 иностранных нефтяных компаний из шести стран сроком на 30 лет.

После ратификации соглашения, была создана Азербайджанская международная операционная компания для реализации соглашения от имени иностранных акционеров, работающих в партнерстве с SOCAR и правительством Азербайджана.

Первоначально в состав компании входили 11 крупнейших иностранных нефтяных компаний (BP, Amoco, Unocal, LUKoil, Statoil, Exxon, TPAO, Pennzoil, McDermott; Ramco; Delta Nimir), представляющих шесть стран - Великобританию, США, Россию, Норвегию, Турцию и Саудовскую Аравию.

В настоящее время долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Сара Исрафилбекова.)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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