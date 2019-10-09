Транспортировка казахстанской нефти через БТД может стать возможной в будущем – министр энергетики Казахстана

9 октября 2019 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан пока не располагает достаточными объемами не зарезервированной нефти на месторождениях «Кашаган», «Тенгиз», «Карачаганаг» для транспортировки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), однако нефть с других казахстанских месторождений могла бы пойти по БТД.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, на состоявшемся в Баку брифинге в рамках 16-го заседания совместной азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Министр сказал, что пока увеличение добычи связаны с тремя главными месторождениями страны «Кашаган», «Тенгиз», «Карачаганаг».

«В 2022-2023 годах мы рассчитываем увеличить добычу на месторождении «Тенгиз» на 12-13 миллионов тонн в год, так как проект по расширению проекта «Тенгиз» продолжается», - заявил Бозумбаев.

Министр отметил, что объемы прокачки нефти посредством БТД с других месторождений Казахстана могут составить от одного до 3-4 миллионов тонн в год.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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