Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста четырнадцатого октября составила 62,25 доллара за баррель, что на 1,67 доллара ниже предыдущего показателя, сообщил во вторник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 60,11 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 1,51 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 53,86 долларов за баррель, что на 5,56 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четырнадцатого октября составила 59,09 доллара за баррель, что на 1,83 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на пятнадцатое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.