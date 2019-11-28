"Азерэнержи" удостоили золотой награды

БАКУ/Trend/ - Ассоциация Менеджмента и Консалтинга “Otherways Group” Франции удостоила ОАО «Азерэнержи» «Золотой награды за качество и выдающиеся достижения в 2019 году», сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

Данная ассоциация исследует качество и достижения устойчивого развития предприятий в мире и поддерживается европейскими влиятельными негосударственными организациями.

На мероприятии, проходившем 24-25 ноября в столице Италии - Риме, ОАО «Азерэнержи» представляли начальник Управления внешне экономических связей Али Аббасов и начальник центра связи с общественностью и медиа Теймур Абдуллаев. На мероприятии участвовали представители из 24 стран, в том числе Франции, Японии, Греции - государственные предприятия и предприятия, большая часть акций которых принадлежит государству. Наград из стран СНГ были удостоены только Украина, Грузия и Азербайджан.

Присутствующие на мероприятии были проинформированы о проведенных реформах в направлении развитии энергопроизводства, энергопередачи, распределения и управления, в соответствии со стратегией Президента Ильхама Алиева, в том числе в рамках «Программы Реабилитации».

Отметим, что "Азерэнержи" - государственное электроэнергетическое предприятие, осуществляющее производство и передачу электроэнергии. Осуществляет оптовую продажу производимой им энергии.

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