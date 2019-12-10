В окрестностях столицы Азербайджана идет масштабная реконструкция сетей электроснабжения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану мероприятий на 2019 год ОАО «Азеришыг» продолжает улучшение снабжения электричеством сел и поселков Абшеронского полуострова. С этой целью для города Хырдалан построены и подключены к распределительной сети две новые 35-киловольтные подстанции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе медиа-тура рассказал журналистам пресс-секретарь ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

"В феврале будущего года «Азеришыг» исполняется пять лет. В течение этого времени ведомство проделало ряд работ. С января 2019 года во многих районах проведены работы по реконструкции, в том числе в Центральном Аране, южном, северном, северо-западном, Ширване и других регионах. Все это продолжение работ, проделанных в Баку, окрестных селах и поселках.

В начале года материалы и оборудование отправлены в поселки Сулутепе, Баладжары, Бинагади, Новханы, Фатмаи Бинагадинского района и Бина Хазарского района.

Работы уже завершаются на территории «Пчеловодческого массива» города Хырдалан, поселках Масазыр, 28 мая, Атялы, Гобу и Хокмели Абшеронского района», - сказал Мустафаев.

Он добавил, что обновление сетей электропередач в Масазыре, которое продолжается вот уже пять лет, завершено на 80 %.

"Тем самым устранены перебои в снабжении электричеством в зимние месяцы, обеспечено стабильное снабжение потребителей электроэнергией.

Только в поселке Масазыр и городе Хырдалан построено по две новых 35-киловольтных подстанций, в селе Гобу – новая 110-киловольтная подстанция, протянуты новые линии электропередачи. В частности, линии электропередачи были заменены на линии с самонесущими кабелями. Все это обеспечит бесперебойное и качественное снабжение электричеством свыше полумиллиона потребителей. Также ОАО продолжает установку новых счетчиков электричества в Баку и прилегающих селах, поселках», - сказал Танрыверди Мустафаев.

Он подчеркнул, что 17 услуг «Азеришыг» осуществляется посредством центров «Служба ASAN». Все текущие вопросы решаются в электронном формате.

«Это позволяют и наши линии, новые электронные счетчики, которые соответствуют новейшим технологическим достижениям. До нового года на некоторых территориях могут наблюдаться кратковременные перебои в электроснабжении. Это связано с работами по реконструкции», - отметил Мустафаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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