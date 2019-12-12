Нефть умеренно дорожает в рамках коррекции

12 декабря 2019 09:50 (UTC+04:00)

Стоимость нефти растет в четверг утром, частично отыгрывая снижение предыдущего торгового дня. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 63,98 долларов за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до 58,84 доллара за баррель.

В четверг на рынке нефти отмечается коррекция после достигавшего 1,4% снижения стоимости сырья днем ранее, которое произошло на фоне данных по запасам в США — они выросли за прошлую неделю, хотя аналитики ждали их снижения.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый доклад ОПЕК. По данным организации, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в октябре снизились на 5,1 миллиона баррелей и на 32,8 миллиона баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение.

Старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Рейтер, оценил доклад как пессимистичный, в частности, из-за состояния запасов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США ввели новые санкции против Ирана
США 08:56
В США нашлось послание в бутылке, отправленное 36 лет назад
США 07:09
США рассматривают возможность сокращения контингента в Афганистане
США 06:38
Китай указал США на необходимость учитывать опасения КНДР по поводу ее безопасности
Китай 06:05
Корпорация NCR заплатит $245 миллионов за загрязнение реки в США
США 05:20
В США заявили, что готовы быть гибкими в разговоре с КНДР
США 04:44
Лента новостей
В январе-ноябре 2019 г. Турция экспортировало в Азербайджан электротовары на сумму свыше $150 млн
Турция 10:46
В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Социум 10:43
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 10:33
Туркменистан отмечает День нейтралитета
Туркменистан 10:15
ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере трудовой миграции
Туркменистан 10:07
Казахстанская нефтесервисная компания закупит насосы
Тендеры 09:57
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 12 декабря
Финансы 09:52
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 09:50
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:44