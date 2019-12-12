Нефть умеренно дорожает в рамках коррекции

Стоимость нефти растет в четверг утром, частично отыгрывая снижение предыдущего торгового дня. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 63,98 долларов за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до 58,84 доллара за баррель.

В четверг на рынке нефти отмечается коррекция после достигавшего 1,4% снижения стоимости сырья днем ранее, которое произошло на фоне данных по запасам в США — они выросли за прошлую неделю, хотя аналитики ждали их снижения.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый доклад ОПЕК. По данным организации, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в октябре снизились на 5,1 миллиона баррелей и на 32,8 миллиона баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение.

Старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Рейтер, оценил доклад как пессимистичный, в частности, из-за состояния запасов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.