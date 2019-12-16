СП SOCAR-Petrofac заключило договор с BP об оказании услуг по управлению проектами

16 декабря 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -Британская компания Petrofac - совместное предприятие (СП) с государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) заключила контракт на оказание услуг по управлению проектами для поддержки операций BP в Азербайджане и Грузии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Petrofac.

Как отмечается, трехлетний контракт будет распространяться на операции BP на суше и море, в регионе Каспийского моря, включая такие проекты как «Азери-Чираг-Гюнешли», «Шах Дениз», «Баку-Тбилиси-Джейхан», Южно-Кавказский трубопровод и Западный трубопровод (WREP).

Как отметил управляющий директор Petrofac EPS East Мани Раджапати, слова которого приводятся в сообщении, этот контракт еще больше укрепит международное присутствие компании.

«Petrofac работает в Азербайджане уже более 15 лет, предоставляя возможности для развития навыков и услуг в нефтегазовой и нефтехимической промышленности страны, поэтому этот контракт еще больше укрепляет наше международное присутствие. Мы работали с BP и раньше в регионе, и мы готовы предоставить безопасную, надежную и эффективную поддержку в реализации их значимых проектов в Азербайджане и Грузии», - сказал он.

Вице-президент SOCAR Халиг Мамедов, в свою очередь, сказал, что компания установила успешное партнерство с Petrofac, которое продолжает процветать.

«Совместное предприятие объединяет соответствующий опыт, знание местных особенностей и глубину возможностей», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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