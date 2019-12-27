AERA приняло участие во встрече Совета по регулированию Энергетического сообщества

БАКУ/Trend/ - Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) приняло участие в 44-ой встрече Совета по регулированию Энергетического сообщества (ECRB), сообщает Trend со ссылкой на AERA.

В сообщении отмечается, что в мероприятии принял участие председатель правления Агентства Самир Ахундов, выступив с докладом о текущем состоянии энергетического регулирования в стране.

«В ходе заседания были обсуждены и приняты изменения в правила внутренней процедуры ECRB, проведены презентации кандидатов в президенты ECRB на период 2020-2021 годов, обсуждены новшества в рамках платформы Агентства по сотрудничеству регуляторов энергетики (ACER). Затем члены ECRB рассказали об изменениях, произошедших после последней встречи членов правления регуляторов Энергетического Союза, а также был представлен отчет о розничном рынке ECRB за 2019 год», - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в ходе двух отдельных сессий, посвященных обсуждению электроэнергии и природного газа, были заслушаны соответствующие отчеты, объявлены результаты проведенных опросов, проведен анализ оптового рынка, представлен доклад по регулированию целостности и прозрачности оптового рынка энергии (REMIT) на следующий год.

В завершение было вынесено на обсуждение обращение египетского регулятора Управления по регулированию природного газа (GASREG) для участия в деятельности правления энергетического союза.

Кроме того, на встрече был принят годовой отчет ECRB и рабочая программа на 2020 год.

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