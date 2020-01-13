Стоимость нефти колеблется на фоне неопределенности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть не показывают заметной динамики утром в понедельник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные бирж.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent оставалась на уровне прошлого закрытия в 64,98 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,08%, до 59,09 доллара за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться в центре внимания нефтяного рынка. В конце прошлой недели геополитическая напряженность между США и Ираном несколько ослабла, что снизило риски перебоев поставок сырья. Ранее, в среду, президент США Дональд Трамп заявил, что ограничится санкциями в отношении Ирана, который совершил ракетные удары по американским базам в Ираке.

Инвесторы продолжают следить и за торговыми отношениями Вашингтона и Пекина. Премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января совершит визит в США для подписания первой части торговой сделки. Стороны 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках страны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря.

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