В одном из городов Азербайджана ненадолго отключат электричество

БАКУ /Trend/ - В городе Хырдалан будут наблюдаться кратковременные перебои в электроснабжении.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

По словам источника, с 12:00 по 14:00 25 января на некоторых территориях жилых массивов "Гушчулуг", ВДНХ и "Село Хырдалан" будут кратковременные перебои в электроснабжении. Это связанно с реконструкционными и ремонтными работами на линиях электропередачи на служебной территории Хырдаланского управления электроснабжения и продажи.

(Текст: Турал Гараджаев)

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