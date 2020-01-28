В Казахстане ведутся работы по возобновлению экспорта нефти в Китай

28 января 2020 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодня экспорт казахстанской нефти в Китай по системе нефтепроводов компании «КазТрансОйл» не возобновлен в полном объеме, сказал первый вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

«Сегодня речь идет только о частичном восстановлении качества нефти», - сказал Журебеков.

Он добавил, что, начиная с 22 января, начался прием кондиционной нефти с АО "СНПС - Актобемунайгаз".

Напомним, что 16 января 2020 года при приеме нефти АО «СНПС - Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов «КазТрансОйл» было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции. В тот же день был остановлен прием нефти от «СНПС - Актобемунайгаз». С учетом снижения объемов нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, министерство энергетики скорректировало график поставок нефти в январе 2020 года на нефтеперерабатывающие заводы страны, в то же время сократив экспорт казахстанских производителей в направлении Китая.

Согласно сообщению «КазТрансОйл», транзит российской нефти в Китай по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» не остановлен и осуществляется в полном соответствии с договорными обязательствами и нормами качества в рамках ГОСТ.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банк развития Казахстана нацелен на расширение портфеля проектов ВИЭ
Энергетика 10:46
Пассажиры могут вернуть авиабилеты без штрафа в связи с распространением коронавируса в Китае
Транспорт 10:33
США эвакуируют из Уханя около 200 человек
США 10:32
Казахстан не ведет переговоры с РФ о поставках нефти в Беларусь
Энергетика 10:31
ВОЗ надеется, что меры Китая помогут в борьбе с коронавирусом
Китай 10:16
Филиппины приостановили выдачу виз гражданам Китая
Другие страны 10:02
Лента новостей
Азербайджан и Украина обсудят сотрудничество в энергосфере
Энергетика 10:49
Азербайджанский исполнитель на красной дорожке церемонии награждения "Грэмми" (ФОТО)
Звёздный мир 10:47
Банк развития Казахстана нацелен на расширение портфеля проектов ВИЭ
Энергетика 10:46
Ровнаг Абдуллаев переизбран на пост президента АФФА
Общество 10:45
Пассажиры могут вернуть авиабилеты без штрафа в связи с распространением коронавируса в Китае
Транспорт 10:33
США эвакуируют из Уханя около 200 человек
США 10:32
Казахстан не ведет переговоры с РФ о поставках нефти в Беларусь
Энергетика 10:31
В регионах Туркменистане построят новые пассажирские автовокзалы
Строительство 10:23
Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
США 10:21