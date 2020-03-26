Реализация проекта по транзиту азербайджанского газа в Болгарию идет по графику

БАКУ/ Trend/ - Реализация проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, осуществляется в соответствии с запланированным графиком, сообщает Trend со ссылкой на проектную компанию ICGB AD.

«Работы по реализации проекта IGB продолжаются в соответствии с запланированным графиком, в то же время предпринимаются все необходимые шаги для обеспечения медицинской помощи, личной гигиены и социального дистанцирования. ICGB продолжит мониторинг ситуации и будет соблюдать все меры, принятые болгарскими властями для защиты своей команды, а также команд своих партнеров», - сказали в компании.

В ICGB AD заявили, что в связи с ситуацией с распространением COVID-19, компания предпринимает шаги по минимизации риска для своих сотрудников в полном соответствии с рекомендациями ВОЗ и инструкциями ответственных органов.

«Проектная компания реализовала дополнительные меры по обеспечению безопасности своей команды. Встречи с акционерами и подрядчиками в основном проводятся онлайн, прямой контакт сведен к минимуму для предотвращения распространения вируса», - сказали в компании.

В ICGB заявили, что компания находится в тесном контакте со своими подрядчиками, чтобы способствовать осуществлению всех мер по охране здоровья и безопасности их персонала.

Отметим, что трубы для IGB производятся греческой компанией Corinth Pipeworks.

Интерконнектор IGB – газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый на "Шах Дениз-2". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля в объеме 0,3 миллиарда кубометров – на краткосрочные.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров – на краткосрочные.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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