Программа сейсморазведки 3D на блоке D230 успешно завершена

БАКУ/Trend/ - Программа сбора сейсмических данных 3D на перспективном блоке D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия успешна завершена, сообщает в субботу Trend со ссылкой на BP.

Как отмечается, программа, начатая в декабре 2019 года, была завершена 14 марта текущего года.

«Благодаря активному сотрудничеству с азербайджанской госкомпанией SOCAR и подрядчиком Caspian Geophysical, проект был успешно завершен в соответствии с графиком», - говорится в сообщении.

Как сказали в BP, следующим шагом является обработка полученных данных.

«По результатам сейсморазведки начнем планирование бурения первой разведочной скважины в 2020 году», - говорится в сообщении.

Отметим, что SOCAR и BP 26 апреля 2018 года подписали контракт типа PSA на совместную разведку перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия.

Долевое участие сторон в соглашении паритетное.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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