Цены на нефть по итогам недели 23-27 марта

Энергетика 30 марта 2020 14:13 (UTC+04:00)
Цены на нефть по итогам недели 23-27 марта

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (23-27 марта) cредняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated составила 26,57 доллара за баррель, что на 1,12 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Brent составила 27,39 доллара за баррель, минимальная – 24,93 доллара за баррель.

На минувшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 25,58 доллара за баррель, что на 5,5 доллара выше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 26,25 доллара за баррель, минимальная – 23,77 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

В связи с праздником Новруз в Азербайджане торговля азербайджанской нефтью Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на прошлой неделе не проводилась.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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