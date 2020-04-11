Новак назвал срок соглашения ОПЕК+ в два года наиболее эффективным для рынка

Страны ОПЕК+ могут как увеличить, так и уменьшить срок нового двухлетнего соглашения по сокращению добычи нефти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, телеканалу "Россия-24" сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас будет возможность продлить этот срок. В случае более быстрого восстановления ситуации на рынке мы можем принять решение в более короткие сроки завершить мероприятия по восстановлению рынка", - сказал министр.

По его словам, страны ОПЕК+ обсуждали три варианта сроков действия нового соглашения. "На один год, на три и на четыре. Мы договорились, что срок - два года. Это тот период, который наиболее эффективен для рынка, чтобы дать сигнал, что намерение стран серьезное для того, чтобы принять меры по восстановлению ситуации на рынке, восстановлению баланса спроса и предложения", - добавил он.