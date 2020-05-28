Украина рассматривает возможность импорта газа через «Южный газовый коридор»

БАКУ /Trend/ - Украина рассматривает возможность импорта азербайджанского природного газа, поставляемого на европейский рынок в рамках реализации второй и третьей очереди проекта "Южного газового коридора" (ЮГК).

Об этом сказал в интервью Trend советник по экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане Сергей Штелюк.

Штелюк напомнил, что подключение Украины к работе Консультативного совета ЮГК может стать первым шагом в этом направлении.

"Такая возможность обсуждалась на высоком уровне в ходе проведенного в январе 2020 года заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия), а также четвертого заседания украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере. Работа в этом направлении будет продолжена", - сказал советник посольства.

Как отметил Штелюк, существует несколько вариантов практической реализации идеи получения Украиной природного газа, транспортируемого в Европу в рамках проекта ЮГК.

"В частности, принимая во внимание разветвленную газотранспортную инфраструктуру Европы, вопрос получения природного газа странами, не имеющими непосредственного доступа к трубопроводной системе ЮГК, может решаться путем реализации СВОП-поставок", - сказал он.

Кроме того, Штелюк отметил, что с введением в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP), а также интерконектора Греция-Болгария (IGB) будут созданы условия для транспортировки азербайджанского газа в страны Юго-Восточной Европы.

"В перспективе, после присоединения к этому проекту Румынии, Украина будет иметь непосредственную возможность получать азербайджанские энергоносители по маршруту Болгария-Румыния-Украина", - сказал он.

По словам Штелюка, выбор одного из приведенных вариантов или реализация новых идей в этом направлении является вопросом, требующим тщательной проработки и расчета экономической целесообразности осуществления таких поставок.

Он добавил, что Азербайджан является одним из региональных лидеров в энергетической сфере, о чем свидетельствуют успехи страны в разработке углеводородных месторождений на шельфе Каспийского моря, а также успешная реализация проекта "Южного газового коридора". Являясь одним из самых масштабных по своей протяженности (3 410 км), ЮГК обеспечит доступ азербайджанского газа на рынки европейских стран, укрепляя тем самым региональную энергетическую безопасность, сказал Штелюк.

Как отметил советник посольства, отличительной особенностью этого трансграничного газотранспортного коридора является то, что ЮГК обеспечивает реальную диверсификацию поставок природного газа в страны Европы, расширяя таким образом возможности как потребителей, так и поставщиков ресурсов.

"Украина осуществляет последовательные шаги к диверсификации источников и маршрутов поставок углеводородов. Исходя из этого, Украина всецело поддерживает реализуемый Азербайджаном проект "Южного газового коридора". Со своей стороны хотел бы выразить уверенность в том, что, невзирая на глобальный энергетический кризис, вызванный пандемией коронавируса, проект ЮГК будет завершен в намеченные сроки. Исходя из базовых принципов обеспечения энергетической безопасности государства, являющегося импортером энергоносителей, которые предполагают создание реальных условий их получения из нескольких независимых источников, Украина рассматривает и возможность импорта азербайджанского природного газа, поставляемого на европейский рынок в рамках реализации второй и третьей очереди проекта ЮГК", - сказал Штелюк.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова)

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