Украина рассматривает возможность импорта газа через «Южный газовый коридор»

Энергетика 28 мая 2020 09:49 (UTC+04:00)
Украина рассматривает возможность импорта газа через «Южный газовый коридор»

БАКУ /Trend/ - Украина рассматривает возможность импорта азербайджанского природного газа, поставляемого на европейский рынок в рамках реализации второй и третьей очереди проекта "Южного газового коридора" (ЮГК).

Об этом сказал в интервью Trend советник по экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане Сергей Штелюк.

Штелюк напомнил, что подключение Украины к работе Консультативного совета ЮГК может стать первым шагом в этом направлении.

"Такая возможность обсуждалась на высоком уровне в ходе проведенного в январе 2020 года заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия), а также четвертого заседания украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере. Работа в этом направлении будет продолжена", - сказал советник посольства.

Как отметил Штелюк, существует несколько вариантов практической реализации идеи получения Украиной природного газа, транспортируемого в Европу в рамках проекта ЮГК.

"В частности, принимая во внимание разветвленную газотранспортную инфраструктуру Европы, вопрос получения природного газа странами, не имеющими непосредственного доступа к трубопроводной системе ЮГК, может решаться путем реализации СВОП-поставок", - сказал он.

Кроме того, Штелюк отметил, что с введением в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP), а также интерконектора Греция-Болгария (IGB) будут созданы условия для транспортировки азербайджанского газа в страны Юго-Восточной Европы.

"В перспективе, после присоединения к этому проекту Румынии, Украина будет иметь непосредственную возможность получать азербайджанские энергоносители по маршруту Болгария-Румыния-Украина", - сказал он.

По словам Штелюка, выбор одного из приведенных вариантов или реализация новых идей в этом направлении является вопросом, требующим тщательной проработки и расчета экономической целесообразности осуществления таких поставок.

Он добавил, что Азербайджан является одним из региональных лидеров в энергетической сфере, о чем свидетельствуют успехи страны в разработке углеводородных месторождений на шельфе Каспийского моря, а также успешная реализация проекта "Южного газового коридора". Являясь одним из самых масштабных по своей протяженности (3 410 км), ЮГК обеспечит доступ азербайджанского газа на рынки европейских стран, укрепляя тем самым региональную энергетическую безопасность, сказал Штелюк.

Как отметил советник посольства, отличительной особенностью этого трансграничного газотранспортного коридора является то, что ЮГК обеспечивает реальную диверсификацию поставок природного газа в страны Европы, расширяя таким образом возможности как потребителей, так и поставщиков ресурсов.

"Украина осуществляет последовательные шаги к диверсификации источников и маршрутов поставок углеводородов. Исходя из этого, Украина всецело поддерживает реализуемый Азербайджаном проект "Южного газового коридора". Со своей стороны хотел бы выразить уверенность в том, что, невзирая на глобальный энергетический кризис, вызванный пандемией коронавируса, проект ЮГК будет завершен в намеченные сроки. Исходя из базовых принципов обеспечения энергетической безопасности государства, являющегося импортером энергоносителей, которые предполагают создание реальных условий их получения из нескольких независимых источников, Украина рассматривает и возможность импорта азербайджанского природного газа, поставляемого на европейский рынок в рамках реализации второй и третьей очереди проекта ЮГК", - сказал Штелюк.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Лянкяране произошло землетрясение
В Лянкяране произошло землетрясение
Арестована группа должностных лиц Госпогранслужбы Азербайджана (ВИДЕО) (версия 2)
Арестована группа должностных лиц Госпогранслужбы Азербайджана (ВИДЕО) (версия 2)
В период пандемии сейсмостанции зафиксировали 1 751 подземный толчок - Гурбан Етирмишли
В период пандемии сейсмостанции зафиксировали 1 751 подземный толчок - Гурбан Етирмишли
Loading Bars
Лента новостей
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии нового корпуса Главного клинического госпиталя (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:02
Украина рассматривает возможность импорта газа через «Южный газовый коридор» Энергетика 09:49
Минэнерго Турции запретило одной из компаний участие в тендерах ETI MADEN I.G.M Турция 09:43
Госсекретарь США поздравил азербайджанский народ с Днем Республики Политика 09:35
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:23
ГЭЦ Азербайджана о предстоящих в июне выпускных экзаменах Общество 09:17
Норвежцы нашли могилу викинга под своей спальней Европа 08:51
В Индии умер йог, проживший 80 лет без еды и воды Другие страны 08:35
В Кыргызстане выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:16
Руководство Twitter заявило, что твиты Трампа могут ввести в заблуждение избирателей США 07:57
Вышло крупное обновление для Windows 10 В мире 07:55
272 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:39
В Индии муж убил жену, запустив к ней в комнату кобру Другие страны 07:25
Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе США 07:12
В Новой Зеландии спасли туристов, живших в лесу 19 дней Другие страны 07:03
Четырехлетний вундеркинд научился писать на трех языках Европа 06:47
В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 с начала апреля Другие страны 06:28
Цукерберг раскритиковал Twitter из-за «значка неправды» на публикации Трампа США 06:13
Times: Джонсон примет участие в переговорах о Brexit в Брюсселе 18 июня Европа 05:41
Япония заплатит туристам за посещение страны Другие страны 05:27
В Госдепе намерены продолжить курс на "дипломатическую изоляцию" Ирана США 05:13
В Боливии братья позволили пауку их укусить, чтобы стать супергероями Другие страны 04:45
Канадец получил посылку, заказанную восемь лет назад Другие страны 04:27
Британские власти начнут отслеживать контакты заразившихся коронавирусом Европа 04:05
Во Франции число смертей от коронавируса превысило 28,5 тысячи Европа 03:41
В Европе людям разрешили посещать пляжи с ограничением Европа 03:19
Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX США 02:57
Трамп пообещал наложить вето на закон о наблюдении за иностранной разведкой США 02:43
В Китае выразили крайнее недовольство решением суда по делу финдиректора Huawei Другие страны 02:31
В Греции нашли способ защитить население от COVID-19 Европа 02:07
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом Россия 01:48
В США число жертв COVID-19 превысило 100 тысяч США 01:11
В следующем году команды "Формулы-1" смогут тратить не более $145 млн Спорт 00:55
"Шальке" проиграл "Фортуне" и потерпел третье поражение подряд в чемпионате Германии Спорт 00:43
Запуск корабля Space X с астронавтами NASA к МКС перенесли США 00:36
США перестанут вводить временные исключения из санкций в отношении Ирана США 00:23
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 00:11
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан!(ФОТО) Политика 00:07
Символы Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага (ФОТО) Политика 00:02
В Азербайджане отмечают День Республики Политика 00:01
В трех клубах АПЛ выявлен COVID-19 после очередного тестирования Спорт 27 мая 23:40
Трогательное поздравление азербайджанских школьников с Днем Республики – 28 мая (ВИДЕО) Социум 27 мая 23:20
В результате крушения самолета в Карачи разрушены 20 домов Другие страны 27 мая 23:18
NASA может провести трансляцию старта Crew Dragon из отсека экипажа США 27 мая 23:03
Памяти Наили Ибрагимовой. С любовью и теплом! (ВИДЕО) Культура 27 мая 22:42
В Москве продлили режим самоизоляции Россия 27 мая 22:31
Хикмет Бабаоглу: Армяне в очередной раз потерпели поражение перед европейским законодательством Политика 27 мая 22:08
В ВОЗ не подтверждают гипотезу, что перенесший коронавирус человек защищен от COVID-19 В мире 27 мая 22:04
Названа причина ломающих компьютеры обновлений Windows В мире 27 мая 21:49
ВОЗ не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19 В мире 27 мая 21:36
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 122 тысячи Турция 27 мая 21:31
Во Франции мужчина устроил стрельбу на предприятии Европа 27 мая 21:28
Ученые назвали полезную замену кофе для борьбы с усталостью В мире 27 мая 21:21
Жителям Европы стало не хватать денег Европа 27 мая 21:21
Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в Хачмазе Общество 27 мая 21:07
С 30-го мая по маршруту №11 будут запущены автобусы BakuBus Общество 27 мая 21:06
Президент Хорватии поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 27 мая 21:04
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус (ФОТО) Общество 27 мая 20:55
Путин обсудил с президентом Финляндии сотрудничество в борьбе с COVID-19 Россия 27 мая 20:49
Нефть в среду ускорила падение почти до 5% Энергетика 27 мая 20:34
Boeing объявила об увольнении более 6,7 тыс. сотрудников США 27 мая 20:13
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наше независимое развитие будет продолжительным и государственная независимость Азербайджана будет жить вечно (ФОТО) Политика 27 мая 20:01
Раскрыты сроки выхода GTA 6 В мире 27 мая 19:56
Мэр Нью-Йорка заявил, что бюджет города не доcчитается $9 млрд налогов из-за пандемии США 27 мая 19:37
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) Культура 27 мая 19:23
Чартерным рейсом из Москвы в Баку возвращены 175 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 27 мая 19:15
Трамп призывает вывести американские войска из Афганистана США 27 мая 18:59
Владимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 27 мая 18:35
Во Франции сохранится масочный режим в транспорте до изобретения вакцины Европа 27 мая 18:25
Власти США временно отменили пошлины на 78 товаров из Китая США 27 мая 18:15
В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID В мире 27 мая 18:01
Культурный центр СГБ Азербайджана подготовил видеокомпозицию ко Дню Республики (ВИДЕО) Политика 27 мая 17:31
В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков Общество 27 мая 17:15
Сейчас мы должны быть еще более внимательными и ответственными - народный артист Тейюб Асланов Культура 27 мая 17:09
5 миллионов бьющихся сердец! Лидер сотовой связи страны Azercell поздравил своего 5-ти миллионного абонента! (ФОТО/ВИДЕО) Общество 27 мая 17:05
Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 27 мая 16:52
Не только по сцене, но и по самому зданию театра очень скучаю – народный артист Ясин Гараев (ФОТО) Интервью 27 мая 16:49
Президент Узбекистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 27 мая 16:25
В Азербайджане выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончались 2 человека — Оперативный штаб Общество 27 мая 16:23
Azerbaycan Mikro-Kredit незначительно увеличил активы Финансы 27 мая 15:32
Великий Меджнун азербайджанской сцены (ВИДЕО) Культура 27 мая 15:29
Азербайджанский производитель о разработке нового вида колбасной продукции Экономика 27 мая 15:10
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 27 мая 15:10
Азербайджанская НБКО сократила прибыль почти в 80 раз Финансы 27 мая 14:59
Вкуснейшие кутабы и изысканный кябаб - Михаил Ширвиндт в Габале (ВИДЕО) Путешествия 27 мая 14:55
Сеть Walmart начинает онлайн-продажу бывших в употреблении товаров известных брендов США 27 мая 14:41
Дарья Гревцова: Россия поддерживает позицию Азербайджана в карабахском вопросе и стабильность в регионе Политика 27 мая 14:36
Управляющий директор «Лаборатории Касперского» о цифровой трансформации в Азербайджане ИКТ 27 мая 14:14
Президент Молдовы поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 27 мая 14:13
США ускорили вывод войск из Афганистана в связи с коронавирусом США 27 мая 13:59
В Азербайджане такси без прозрачных перегородок не могут заниматься междугородними пассажироперевозками (ФОТО) Общество 27 мая 13:58
Туркменистан стремится к инновациям в сельском хозяйстве с помощью Координационного совета СНГ Бизнес 27 мая 13:55
Во Франции запретили использование гидроксихлорохина в больницах для лечения COVID-19 Европа 27 мая 13:48
Восточный комитет германской экономики и Туркменистан рассмотрели реновацию водного хозяйства страны Бизнес 27 мая 13:42
Ведущий азербайджанский банк снизил комиссии по платежным картам в период пандемии Финансы 27 мая 13:40
МИД Азербайджана о прибытии граждан на родину из Грузии Политика 27 мая 13:37
Глава Эстонии поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 27 мая 13:31
Завтра в Азербайджане до 35 градусов тепла Общество 27 мая 13:20
Каждому историку и политику известно, что Карабах - это центр азербайджанской истории и культуры - казахстанский политик Политика 27 мая 13:19
Презентована Концепция «Перспективы развития внутреннего туризма в Азербайджане до 2025 года» Туризм 27 мая 13:14
Все новости