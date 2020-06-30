ПО «Азеригаз» приступило к реализации крупного проекта по улучшению газоснабжения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 гг. ПО «Азеригаз» приступит к реализации крупного проекта по улучшению газоснабжения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на структуру.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону ПО в 2020-2021 гг. планирует поднять на опоры около 260 км и покрасить около 340 км газовых линий.

На опоры будут подняты около 260 км газовых линий, упавших на землю по разным причинами по мере эксплуатации.

Тем самым линии будут спасены от коррозии, и возвращены в эксплуатацию. В рамках программы, которая уже реализуется с начала этого года, работы в некоторых местах завершены.

В ПО сказали, что газовые линии падают с опор в связи с расширением автомобильных дорог, снятием асфальтового покрытия и по другим причинам (непригодное состояние бетонных опор, падение опор, установленных на склонах и пр.).

После того, как линии поднимаются с земли, очищаются от коррозии и на них наносится антикоррозийная и другая краска, они устанавливаются на бетонных опорах. После этого срок их эксплуатации продлевается примерно на 10-15 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)