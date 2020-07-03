Испания готова оказать содействие в налаживании связей с Бакинским портом

БАКУ/Trend/ - Испания готова содействовать налаживанию связей с Бакинским портом в поселке Алят, сообщил Trend временный поверенный в делах посольства Королевства Испания в Азербайджане Игнасио Санчес Табоада.

По его словам, Азербайджан очень заинтересован в развитии порта Алят как части мультимодальной логистической инфраструктуры, соединяющей Восток и Запад.

"Подобная мультимодальная инфраструктура успешно работает во многих портах Испании, а именно порту Альхесирас или Валенсия. Если азербайджанские власти проявят интерес к ознакомлению с этими центрами в Испании, мы будем очень рады помочь в установлении связей", - сказал он.

Табоада отметил, что двусторонняя торговля между Азербайджаном и Испанией значительно увеличилась в 2019 году.

"Экспорт Испании в Азербайджан в суммарном выражении достиг 69 миллионов евро, а экспорт Азербайджана в Испанию составила 650 миллионов евро в 2019 году. Первоначальные цифры за первые три месяца 2020 года показывают небольшой рост, несмотря на пандемию COVID-19 ", - добавил он.

Табоада отметил, что рост товарооборота очевиден, но, тем не менее, азербайджанский рынок мало известен испанским компаниям, и в двусторонней торговле существует огромный разрыв между экспортом и импортом: "Прямые инвестиции гораздо сложнее измерить. Большая часть инвестиций, сделанных испанскими компаниями в Азербайджане, осуществляется через их дочерние компании в Турции и, в меньшей степени, в России, и, следовательно, регистрируется как турецкие или российские инвестиции в Азербайджане. Нечто подобное происходит с инвестициями Азербайджана в Испанию - они направляются через компании в Северной Европе и регистрируются как инвестиции из Нидерландов, Бельгии или Великобритании в Испании".

По словам Табоада, вероятно, еще слишком рано оценивать влияние COVID-19 на двусторонние экономические отношения.

"Торговые показатели за первые три месяца 2020 года показывают очень небольшой рост торговли, но, несомненно, в конце года мы можем увидеть некоторые негативные последствия, например, в туризме", - подытожил он.

(Авторы: Ляман Зейналова, Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)