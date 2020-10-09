БАКУ /Trend/ - Состоялось второе заседание азербайджано-казахстанских рабочих групп.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энерогетики Азербайджана, под председательством заместителей министров энергетики Азербайджана и Казахстана - Самира Велиева и Асета Магауова состоялось второе заседание рабочих групп по теме “транзита нефти и нефтепродуктов Казахстана через Азербайджан” и “доставке и транспортировке сжиженного природного газа Казахстана через Каспийское море в Азербайджан” в формате видеоконференции.

"Сопредседатели отметили, что, несмотря на трудности, возникшие в связи с пандемией COVID-19, сотрудничество между двумя странами продолжается по различным направлениям политических и экономических отношений, в том числе в сфере энергетики", - отметили в минэнерго.

На заседании были обсуждены перспективы увеличения объемов транзита казахстанской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа через существующие инфраструктуры. В связи с увеличением объемов транзита казахстанской углеводородной продукции на территорию нашей страны азербайджанскими и казахстанскими специалистами в кратчайшие сроки был согласован план проведения технического и экономического анализа.

На заседании присутствовали со стороны Азербайджана представители министерств энергетики, иностранных дел, экономики, транспорта, связи и высоких технологий, министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета, SOCAR, ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт”, ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство”.

"Со стороны Казахстана участвовали представители министерств энергетики, иностранных дел, промышленности и инфраструктуры, финансов, ОАО “Актауский морской торговый порт”, ООО “Батумский нефтяной терминал”, ЗАО “КазМунайГаз”, «КазТрансГаз“, "КазТрансОйл"”, компаний «Казмонтрансфлот» и Petrotrans Limited", - отмечается в сообщении.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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