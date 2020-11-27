С терминала Джейхан отгружено более 190 млн баррелей нефти с АЧГ
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Открытие ученых Туркменистана внесёт уникальный вклад в систему здравоохранения глобального масштаба
Армяне осквернили мусульманские религиозные памятники, разрушили азербайджанские кладбища – обращение академика Наили Велиханлы в международные организации
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Телеканал France-24 показал репортаж об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ВИДЕО)
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