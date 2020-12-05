МЭА оценило соблюдение Азербайджаном условий сделки ОПЕК +

БАКУ / Trend / - Производство нефти в Азербайджане (без учета конденсата) в октябре 2020 года составило 0,59 миллиона баррелей в сутки, что аналогично показателям сентября, сообщает Trend со ссылкой на отчет Международное энергетическое агентство (МЭА).

Согласно отчету МЭА, в октябре страна соблюдала соглашение ОПЕК + на 100 процентов.

"Целевой показатель на период с мая по июль составлял 0,55 миллиона баррелей в сутки, с августа по декабрь - 0,59 миллиона баррелей в сутки и с января 2021 года по апрель 2022 года - 0,62 миллиона баррелей в сутки", - говорится в материале.

Отметим, что согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в октябре 2020 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в стране составила 675,2 тысяч баррелей.

587 тысяч баррелей из этого объема пришлись на сырую нефть, 88,2 тысяч баррелей - на конденсат.

Согласно "Декларации о сотрудничестве", в октябре 2018 года Азербайджан, с ежедневной добычей сырой нефти в объеме 718 тысяч баррелей, должен был сохранить производство сырой нефти в августе-декабре текущего года в объеме 587 тысяч баррелей в сутки, сократив производство сырой нефти на 131 тысячу баррелей.

Следует отметить, что соглашение ОПЕК+ от 12 апреля предусматривает ежедневную добычу в общей сложности в объеме 7,7 миллионов ​​баррелей.

31 июля завершился первый этап сокращения. На втором этапе соглашения, охватывающем период с первого августа по 31 декабря, суточная добыча сырой нефти в странах ОПЕК+ достигнет 7,7 миллионов ​​баррелей, что на 18 процентов меньше, чем в октябре 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова Редактор: Наталья Кочнева)