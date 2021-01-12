Грузия раскрывает объем импорта газа из Азербайджана и России на 2021 год

Энергетика 12 января 2021 15:45 (UTC+04:00)
Грузия раскрывает объем импорта газа из Азербайджана и России на 2021 год
Грузия раскрывает объем импорта газа из Азербайджана и России на 2021 год
Грузия раскрывает объем импорта газа из Азербайджана и России на 2021 год
Россельхознадзор раскрыл объемы поставляемой в Грузию сельскохозяйственной продукции
Россельхознадзор раскрыл объемы поставляемой в Грузию сельскохозяйственной продукции
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