В 2020 году в Азербайджане был достигнут рекордный рост поступлений по акцизам от ненефтяного сектора - Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/ - Прозрачность в сфере подакцизных товаров приводит к легализации доходов и их увеличению.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в 2020 году поступления по акцизам от ненефтяного сектора (397,2 миллионов манатов) были в 18 раз выше, чем в 2017 году (22,4 миллиона манатов).

Напомним, что в соответствии с распоряжением главы государства определены пять национальных приоритетов социально-экономического развития страны на следующее десятилетие. Это растущая конкурентоспособная экономика, динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество, конкурентное пространство человеческого капитала и современных инноваций, чистая окружающая среда, а также большое возвращение на освобожденные от армянской оккупации территории.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva