На месторождении «Шах Дениз» нет технических проблем – BP
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Управление мусульман Кавказа прокомментировало вопрос совершения хаджа из Азербайджана в 2021 г. (ВИДЕО)
В Бакинской высшей школе нефти пройдут II Международные научные конференции студентов и юных исследователей
В Грузии десять разросшихся кластеров распространения коронавируса в разных регионах - глава Наццентра
Импозантный красавец Семен Соколовский в азербайджанских фильмах. O кoнчuнe известного aкmepa нe cooбщuлo нu oднo CMИ (ФОТО)
Если бы Кочарян заботился об интересах армянского народа, он бы до войны продемонстрировал свою нынешнюю позицию – политолог
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время в системе здравоохранения Азербайджана происходят значительные преобразования
Во Франции подготовлена петиция, призывающая правительство занять более активную позицию для обеспечения мира в Южном Кавказе
Латвийские компании предоставили бизнес-предложения для участия в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
В Азербайджане предусмотрено создание благоприятной цифровой экосистемы с применением новых технологий – министр
У подавляющего большинства людей после вакцинации от COVID-19 формируются антитела - азербайджанский врач
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на строительство ремонтно-механического цеха