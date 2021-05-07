Стоимость нефти слабо снижается на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть в пятницу днем незначительно снижаются на опасениях за спрос на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в Индии. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% — до 68,03 долларов, майских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 64,64 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются третий день подряд. Инвесторов беспокоят перспективы спроса на сырье в связи с новой волной коронавируса в Индии, которая является третьим в мире импортером нефти.

В стране фиксируется рекордный суточный прирост заболевших, ужесточаются карантинные меры в большинстве регионов. Ограничения на передвижения ввели власти 22 из 28 штатов страны и 3 из 8 союзных территорий.

В то же время некоторую поддержку рынку нефти оказывают данные из Китая. В январе-апреле 2021 года КНР нарастила импорт нефти на 7,2% в годовом выражении, а общий объем импорта подскочил на 31,9%.

Кроме того, как сказал агентству Блумберг аналитик PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), апрельские данные по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее в пятницу, могут дать ценам импульс к росту. Бреннок также считает, что стоимость нефти может вырасти в ближайшие месяцы.