BP готовится обнародовать оценку экологического воздействия для второй скважины SWAP
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Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева объявляет о специальной скидочной компании (ВИДЕО)
Консорциум по экспорту инноваций Азербайджана планирует расширить сотрудничество с тюркоязычными странами
Восстановление консульства США в Иерусалиме призвано улучшить связи с Палестиной - пресс-секретарь Белого дома
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями Австрийско-азербайджанской торговой палаты (ФОТО)
Сообщение об обстреле азербайджанскими пограничниками территории Армении не соответствует действительности - ГПС
Известные спортсмены призвали наших соотечественников присоединиться к благотворительному марафону YAŞAT (ФОТО)
Первая тюркская цифровая медиа-платформа также будет предоставлять миру информацию о Карабахе – Real TV (ВИДЕО)
Первая единая медиаплатформа тюркоязычных стран - расширенный видеорепортаж с церемонии презентации проекта «Тюркский мир»
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время связи между Азербайджаном и Ираном находятся, возможно, на самом высоком уровне за всю историю нашего сотрудничества
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО)
В нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе важно как никогда – вице-премьер РФ
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню