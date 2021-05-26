BP готовится обнародовать оценку экологического воздействия для второй скважины SWAP

Энергетика 26 мая 2021 10:03 (UTC+04:00)
BP готовится обнародовать оценку экологического воздействия для второй скважины SWAP
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