Азербайджан привержен усилению регионального сотрудничества в энергетической сфере - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен усилению регионального сотрудничества в энергетической сфере.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, председательствовавший на заседании Координационного комитета по энергетическому сектору программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) в формате видеоконференции, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

По его словам, программа CAREC на протяжении 20 лет активно способствует дальнейшему укреплению связей своих стран-участниц, выступая в качестве катализатора регионального сотрудничества.

В мероприятии приняли участие около 80 представителей 11 стран-участниц программы и ряда международных структур.

На заседании обсуждались такие темы, как инновационные методы сотрудничества в рамках Координационного комитета энергетического сектора, основные вызовы в реализации Энергетической стратегии CAREC до 2030 года, подготовка плана энергетических реформ, роль женщин в энергетическом секторе, создание регионального финансового инструмента для финансирования проектов в сфере "зеленой энергии".

На мероприятии были заслушаны отчеты трех рабочих и трех целевых групп, созданных в рамках Координационного комитета энергетического сектора.

Сопредседатель рабочей группы по энергоэффективности и диверсификации энергетического баланса, заведующий сектором энергоэффективности министерства энергетики Азербайджана Асаф Рзаев выступил с презентацией на тему концепции нового регионального механизма финансирования проектов в сфере "зеленой энергии" и усиления информированности об энергоэффективности.

Напомним, что Азербайджан в 2021 году председательствует в CAREC.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)