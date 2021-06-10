«Южный газовый коридор» может помочь решить некоторые глобальные энергетические проблемы - Курт Доннелли

БАКУ /Trend/ - «Южный газовый коридор», по которому азербайджанский газ транспортируется в Европу, может помочь решить некоторые региональные и глобальные энергетические проблемы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Курт Доннелли, выступая на ежегодном V Транскаспийском форуме.

По его словам, на протяжении нескольких десятилетий неоднократно предпринимаются попытки найти способ включить туркменский газ в «Южный газовый коридор» или иными путями экспортировать его на рынки Европы.

«Эта возможность может просуществовать недолго. В Европе происходят фундаментальные изменения в энергосистемах. Перспективы спроса на природный газ сейчас неопределенные. И возникает вопрос: нужны ли Европе новые источники природного газа? Долгое время Туркменистан считался перспективным источником газа для Европы, когда спрос на него резко возрастал. А сейчас существует риск, что Туркменистан может упустить эту возможность. Мир меняется, и то, что 20 лет назад было ценным ресурсом, может потерять значимость в следующем десятилетии», - добавил Доннелли.

Отметим, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по «Южному газовому коридору».

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября 2020 года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) по SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия по DESFA в Грецию и Болгарию.

Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn